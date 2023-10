"Brennar" zieht nach Lingenau um: So reagiert man in Egg auf den Gastro-Umzug

Wie der Betreiber in sozialen Medien mitteilte, sperrt das "Gasthaus Traube" in Egg zu. Bald will das Lokal am neuen Standort in Lingenau neu eröffnen. Wie die Stimmung in Egg ist.

Der "Brennar" zieht um

"Wir werden ab 16.10.23 bis auf Weiteres unser Gasthaus schließen", heißt es auf der Internetseite der Traube. Am Mittwoch folgte schließlich die Auflösung in sozialen Medien: "Liebe Freunde, liebe Gäste und Geschäftspartner!! Der "Brennar" zieht um!!", schrieben die Betreiber. "Wie manche von euch sicher schon gehört haben, werden wir am 15. Oktober in Egg zusperren. Thomas Metzler und Markus Hecher danken gemeinsam mit ihrem Team den Gästen für "die vielen schönen und genussvollen Momente" in Egg. "Im Dezember sperren wir das Wirtshaus "Brennar" im Hotel Löwen in Lingenau auf." Auch das Sennereilädele zieht mit dem Lokal um.

Egger Reaktionen: Zwischen Wehmut und Vorfreude

"Schade, wieder ein Lokal weniger in Egg", meinten viele Bregenzerwälder beim VOL.AT-Lokalaugenschein in Egg. Unter ihnen war auch Selene Sutterlüty, die lange selbst als Aushilfe im "Brennar" arbeitete, wie sie erzählt. "Ich habe das ganz gerne gemacht und es war echt ein netter Betrieb, in dem ich viel gelernt habe." Es überrasche sie schon etwas, dass der Betrieb von Wirt Markus nach Lingenau umziehe, aber es sei immerhin nicht weit weg. "Ich glaube, die Kundschaft, die in Egg zufrieden war, wird weiterhin zu ihm nach Lingenau gehen", so die Eggerin. "In Egg werden sie schon fehlen." Es gebe kaum ein Lokal in der Gemeinde, aber in Lingenau werde man vielleicht mehr Platz haben.

"Werden ihn auf jeden Fall dort auch besuchen"

Sie sei fast eine Nachbarin vom "Brennar", meint Martina Pircher aus Egg gegenüber VOL.AT. "Finde ich eigentlich voll schade, weil wir haben in Egg eh kaum mehr Lokale", verdeutlicht sie zum Umzug. "Wäre schon schön gewesen, wenn er da geblieben wäre." Sie habe schon länger davon gewusst und heute die Bestätigung in den sozialen Medien gesehen. Ab Dezember werde sie das Gasthaus auch am neuen Standort in Lingenau besuchen. "Erstkommunion und unsere Hochzeit hatten wir beim Brennar. Also wir werden ihn auf jeden Fall dort auch besuchen", gibt sie zu verstehen.

"Schade, wenn solche Gasthäuser wegfallen"

"Ich finde es furchtbar, weil der Brennar ein tolles Gasthaus ist", meint Marianne Knapp aus Riefensberg, die bei einer Radtour in Egg Halt machte. "Man kann sehr gut gutbürgerlich essen gehen." Sie sei mit Familie und Bekannten immer gerne dort eingekehrt. "Vor über 30 Jahren habe ich bei meiner standesamtlichen Hochzeit auch dort gegessen", verdeutlicht sie. Ob sie ab Dezember auch in Lingenau vorbeischauen werde, müsse sie noch schauen. Für die Gemeinde Egg sei es schade: "Es ist klein, fein, gemütlich, ein Original. Schade, wenn solche Gasthäuser wegfallen."

"Eine gemütliche Wirtschaft"

"Das ist mir neu", meint Christine Sutterlüty aus Egg zum Umzug des "Brennar". Es herrsche ein ewiges Kommen und Gehen in der Gemeinde, gibt sie zu verstehen. "Es ist allgemein ein Wirthaussterben in Vorarlberg. Es ist auffallend", verdeutlicht die Witwe von Altbürgermeister Anton Sutterlüty. "Ich habe früher da oben gewohnt und da hatte man nicht weit rüber. Alle möglichen Feiern hat man dort oben gemacht. Das war schön, eine gemütliche Wirtschaft", erinnert sie sich an gute Zeiten im "Gasthaus Traube".

Video: So ist die Stimmung in Egg

"Es ist schade für Egg"

"Mir ist es egal, ob er nach Lingenau kommt, ich bin Langeneggerin und dann habe ich es näher", meint Paula Steiner, die in Egg Einkäufe erledigte. Sie sieht aber auch die andere Seite: "Es ist schade für Egg. Egg sollte dringend eine gute Wirtschaft haben", verdeutlicht sie. Vielleicht gehe sie dann öfters in den "Brennar", wenn er näher bei ihr sei.

