﻿Ein Geschmackserlebnis in Egg: Das Gasthaus Traube "Brennar"

Das Aroma des Bregenzerwaldes auf dem Teller

Die Speisekarte des Gasthaus Traube "Brennar" bietet eine Auswahl an traditionellen Gerichten, die mit viel Liebe zum Detail zubereitet werden. Ob Zwiebelrostbraten mit Speckböhnchen und Röstitalern, Schnitzel oder Käsespätzle, hier findet jeder Gaumen sein Glück. Dabei legt Küchenchef Thomas großen Wert auf die Qualität der Zutaten. So kommen zum Beispiel Fleisch und Preiselbeeren aus regionaler Produktion.

Was die Gäste lieben

Erlesene Weinkarte

Auch die Weinliebhaber kommen hier auf ihre Kosten. Die sorgfältig ausgewählte Weinkarte und die dazu passenden Empfehlungen des Wirtes Markus sind ein weiterer Pluspunkt für viele Gäste. So wird der Wein als "sensationell" bezeichnet und das Gasthaus als "Geheimtipp für Weinliebhaber" angepriesen.

Was die Gäste weniger schätzen

Fazit

Das Gasthaus Traube "Brennar" in Egg Großdorf ist ein Ort, der seine Gäste mit traditionellen Gerichten, saisonalen Schmankerln und einer ausgewählten Weinauswahl begeistert. Trotz kleinerer Service-Schwächen in Stoßzeiten, bleibt der überwiegende Eindruck äußerst positiv. Ein Besuch in diesem idyllischen Gasthaus im Bregenzerwald lohnt sich auf jeden Fall.