Bregenzerwälder Label eröffnet neuen Shop

Das neue Jahr beginnt für Clarissakork gleich mit einem Korkenknall. Am Montag, 30. Jänner 2023 eröffnet das Bregenzerwälder Label einen neuen, zentraleren und größeren Shop im Herzen von Hittisau. "Wir haben uns in unserem bisherigen Showroom in Langenegg extrem wohl gefühlt, aber leider ist er für die Fülle an Produkten, die wir mittlerweile im Programm haben, zu klein geworden", erklärt Gründerin Clarissa Steurer.