Bregenzerwälder Start-up bei "2 Minuten 2 Millionen"

Das Bregenzerwälder Start-up ClarissaKORK ist kommenden Dienstag in der Puls24 TV-Show "2 Minuten 2 Millionen" zu sehen.

2019 bei der Interactive West

Bereits 2019 war Clarissa auf der Interactive West zu Gast, der größten Digitalkonferenz am Bodensee. Im Slot “Brainsnacks” war sie eine von fünf aufstrebenden Vorarlberg Gründerinnen und Gründern, die Ihr junges Business auf der großen IAW-Bühne vor rund 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern präsentieren durfte. Jetzt, rund eineinhalb Jahre später, wird sie am Dienstag versuchen, die Investoren von 2 Minuten 2 Millionen zu überzeugen.

CLARISSAKORK: Innovation meets Design

Eines wusste Clarissa schon immer: Sie wollte die eigenen Ideen umsetzen und nicht die der anderen. Die Basis dafür schuf sie sich mit ihrer Ausbildung an der HTL für Bekleidungstechnik in Dornbirn. Viele berufliche Wanderjahre später – ihr Weg führte sie unter anderem nach Bulgarien und China – war Anfang 2018 der Zeitpunkt gekommen, all ihre Erfahrungen mit ihrer Leidenschaft für Interior Design und kreatives Arbeiten zu vereinen.