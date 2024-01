Bregenzerwald feierte seine Musikschule

Festakt zum 50-Jahr-Jubiläum der Musikschule Bregenzerwald im Angelika-Kauffmann-Saal in Schwarzenberg.

Schwarzenberg. „50 Jahre feiern wir!“, sangen und spielten die Kinder des Sägewerk-Orchesters unter der Leitung von Evelyn Fink-Mennel. Die Musikschule Bregenzerwald hatte zur festlichen Jubiläumsmatinee anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens in den Angelika-Kauffmann-Saal in Schwarzenberg eingeladen. Hunderte Schüler, Eltern, Freunde und ehemalige Absolventen feierten begeistert mit.

„Was 1974 aus Nachwuchsmangel begann, hat sich über fünf Jahrzehnte zu einer anerkannten Kulturträgerin entwickelt. Inzwischen werden an der Musikschule Bregenzerwald über 1500 Schülerinnen und Schüler von 63 Lehrkräften betreut“, freut sich Direktor Anton Meusburger über das große musikalische Potential in der Region. Spannende Impulse bot der Vortrag von Dr. Simon Burtscher-Mathis. „Die Musikschule Bregenzerwald bringt als Wandermusikschule die Musik zu den Menschen. In allen 24 Bregenzerwälder Gemeinden fördert sie aktiv das vielfältige Musikleben und verbindet so musikalisch die Region“, betonte Landeshauptmann Mag. Markus Wallner in seinen Grußworten. Im Podiumsgespräch erzählte Sepp Rehm humorvoll von den Anfängen des Musikunterrichts im Bregenzerwald. In seiner Funktion als Kapellmeister hatte er über Jahrzehnte den musikalischen Nachwuchs auf sämtlichen Blasmusikinstrumenten unterrichtet.