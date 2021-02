Bregenzerwälder kürt sich zum Doppel-Weltmeister

Nach dem Sieg im Einzel gewann der Schoppernauer Skispringer Niklas Bachlinger mit dem Team die WM-Goldmedaille in Finnland

Die österreichische Springermannschaft mit dem Schoppernauer Niklas Bachlinger holte sich bei den Juniorenweltmeisterschaften in Lahti überlegen den Weltmeistertitel im Teambewerb. Die ÖSV-Springer distanzierten die zweiplatzierten Slowenen um sehr viele Punkte. „Der Vorarlberger Skiverband gratuliert dem ÖSV-Springerteam zum überlegenen Weltmeistertitel. Erfreulich ist, dass der Einzelweltmeister Niklas Bachlinger auch am Tag nach seinem großen Triumph im Einzelwettkampf viel zum großartigen Sieg des Teams beigetragen hat“, freut sich VSV-Präsident Walter Hlebayna über die zweite Goldmedaille für Bachlinger. Für die Skispringer sind die Weltmeisterschaften damit beendet. Bachlinger kann in den nächsten Wochen voraussichtlich mit weiteren Einsätzen im Weltcup rechnen.