Bregenzerwälder Hotellerie investierte kräftig

Im Tourismusjahr 2017/18 verzeichnete der Bregenzerwald eine besonders große Zahl von Umbauten und Neubauten in der Hotellerie. In Komfortverbesserungen haben auch einige Bergbahn-Gesellschaften investiert.

Über Zahlen und Aktivitäten berichteten bei der Vollversammlung von Bregenzerwald Tourismus am 15. November in Sibratsgfäll Helmut Blank, Obmann des Verbandes, sowie Herlinde Moosbrugger, Geschäftsführerin der Bregenzerwald Tourismus GmbH.

Hotellerie und Bergbahnen investieren

Im Tourismusjahr 2017/18 haben zahlreiche Hotels und Anbieter von Ferienwohnungen investiert oder neu gebaut. Neu errichtet wurden beispielsweise die Apartmenthäuser Wolfegg und Lux Alp Chalet in Warth, das Hotel Bergfrieden in Damüls sowie das Hotel „Die Wälderin“ in Mellau. In Warth ging mit Beginn des Winters 2017/18 die Dorfbahn in Betrieb. In Damüls ersetzt ab diesem Winter die 6er-Sesselbahn Oberdamüls den bisherigen 2er-Sessellift.