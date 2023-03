Bregenzer Schulen stellen die besten Handballteams

In der Landesmeisterschaft siegte das PG Mehrerau vor PG Riedenburg.

Insgesamt sechs Schulmannschaften aus Vorarlberg trafen sich am Montag in der altehrwürdigen Schendlinger Halle und kämpften vor Ort um den Titel im Schulhandball. Die Ausgangssituation ist heuer eine besondere, denn die Bundesmeisterschaft findet in Bregenz statt, für das beste Team aus Vorarlberg und den Local Hero der SMS Bregenz Schendlingen bietet sich also bei einem Sieg auf Landesebene die Gelegenheit, sich vor heimischen Publikum bei der Bundesmeisterschaft zu präsentieren.