Bregenzer Schulen für innovatives Lernen ausgezeichnet

Bregenz (BRK) – Der rasante technologische Fortschritt stellt auch auf dem Arbeitsmarkt neue Anforderungen an die Menschen. Das MINT-Gütesiegel wurde übergeben.

Mit Unterstützung diverser Partnerinnen und Partnern wurde daher vor rund fünf Jahren auf Bundesebene im schulischen Bereich begonnen, die Kompetenzen der Jugend in den Disziplinen Mathematik, Informa­tik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) zu stärken und so ihre beruflichen Chancen in einer modernen Gesellschaft zu erhöhen. Für eingereichte MINT-Projekte gibt es wiederkehrende Zertifizierungen und Gütesiegel.