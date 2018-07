Bregenzer Schachspielerin sorgt für Sensation

Wien/Bregenz - Mit einem Doppelsieg für Markus Ragger im Blitz- & Schnell-Bewerb begannen die Schach-Staatsmeisterschaften. Zur Sensation kam es bei den Frauen: Die 64-jährige Helene Mira vom Schachklub Bregenz sichert sich den Blitz-Schach-Titel.

Österreichs bester Schachspieler, der Kärntner Markus Ragger, agierte bei den Staatsmeisterschaften souverän: Von elf Blitzschach-Partien gewann er zehn und erlaubte nur einem Gegner ein Remis. Die Stockerlplätze gingen an Georg Fröwis und Andreas Diermair. Auch im Schnellschach zeigte sich Markus Ragger mit acht Punkten aus neun Partien nahezu fehlerfrei und siegte vor Überraschungsmann Marco Dietmayer-Kräutler und Georg Halvax.

Im Blitz-Schach hat jeder Spieler ganze drei Minuten plus zwei Sekunden pro Zug Zeit, im Schnell-Schach zehn Minuten und fünf Sekunden pro Zug .

Über Helene Mira

Helene Mira ist Absolventin des Max-Reinhardt-Seminars und war an verschiedenen österreichischen Bühnen tätig, davon 25 Jahre am Vorarlberger Landestheater in Bregenz.