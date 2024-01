Bregenzer Prinzenpaar präsentiert seine Staatskarosse

Bregenz. Am Sonntag, 7.Jänner 2024, werden um 14:30 Uhr am Kornmarktplatz Prinz Ore LXVI. Cornelius I. und Ihre Lieblichkeit Prinzessin Isabelle I. gemeinsam mit Infantin Penelope und ihrem Zeremonienmeister Andreas Kleber den standesgemäßen Prinzenwagen segnen lassen und der Bevölkeurng vorstellen.

Danach geht es gleich Schlag auf Schlag weiter: Am 12. Jänner steht in der Werkstattbühne im Festspielhaus der Altprinzenball auf dem Programm, am 20.Jänner die 17er Kinderfaschingsparty im Pfarrsaal St. Gebhard und am 28. Jänner, ebenfalls in der Werkstattbühne, der große Ore-Ore-Kimderball. Kurz darauf beginnt mit dem Gumpiga Donnerstag am 8. Februar und der Absetzung des Bürgermeisters die Zeit des Hochfaschings und damit brechen dann die letzten sechs tollen Tage in der Ore-Ore-Hauptstadt an. HAPF