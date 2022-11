Bregenzer Pflichtschulen digitalisiert

Bregenz (BRK) – In der Landeshauptstadt Bregenz wurden die Arbeiten zur Digitalisierung der Volksschulen Augasse und Stadt sowie der Schule Weidach abgeschlossen.

In den Volksschulen Stadt und Augasse sowie in der Schule Weidach wurden insgesamt 41 Kreidetafeln durch interaktive Smart-Displays mit 86 Zoll ersetzt und flächendeckend mit WLAN ausgestattet, um den Unterricht weitestgehend zu modernisieren. Weitere 16 neue Smart Boards erhielt die Mittelschule Stadt.

„Ich bin der Überzeugung, dass wir das Geld nirgendwo besser investieren können als in die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder. Die Digitalisierung unserer Schulen ist ein wichtiges Instrument, um den Kindern schon früh Medienkompetenz näherzubringen. Dazu gehört auch der kritische Umgang und das Hinterfragen von Medien. Wir tätigen hier eine große Investition in die Zukunft der jungen Generation“, zeigt sich Bürgermeister Michael Ritsch zuversichtlich.

Diese Ansicht teilt auch Bildungsstadträtin Eveline Miessgang: „Wer eine Gesellschaft formen will, in der sich alle frei entfalten und ihre individuellen Lebensmodelle verwirklichen können, muss bei den Jüngsten anfangen. Hier gilt es, die Lernbedingungen so zu gestalten und zu verbessern, dass kein Kind zurückgelassen wird. Mit der Digitalisierung im Bereich der Volks- und Mittelschulen setzen wir wichtige Schritte, damit junge Menschen später einmal alle beruflichen Chancen ergreifen können, die ihnen die Zukunft bietet.“

Die Anpassung von Bildungsangeboten an den aktuellen technischen Stand ist auch für Florian Rainer, Stadtrat für Digitalisierung, äußerst wertvoll: „Die Digitalisierung muss auch im Bildungsbereich weiter voranschreiten. Die Kinder wachsen mit diesen Prozessen und Möglichkeiten auf, weshalb es für eine Bildungseinrichtung unabdingbar ist, diese Entwicklung mitzugehen und allen Kindern einen umfänglichen Zugang zu neuen Technologien zu ermöglichen. Die Stadt muss alles tun, um den Kindern eine chancenreiche Zukunft zu gewährleisten, und das ist ein weiterer wichtiger Schritt in die richtige Richtung.“

Neben der Erneuerung durch digitale Angebote wurden an den Unterrichtsorten auch diverse bauliche Maßnahmen umgesetzt. So wurde in der Volksschule Stadt das Flachdach der Turnhalle saniert, im Pausenhof wurden neue Sitzholzroste montiert. Die Schule Rieden wurde an das nahe gelegene Biomasseheizkraftwerk angeschlossen, und zusätzlich erhielt der Sportplatz der Volks- und Mittelschule Stadt einen neuen Gummibelag. Die Volksschule Augasse erhielt eine Verbesserung der Elektroinstallationen, einen Austausch der Jalousien sowie die Erneuerung des Bodenbelags in der Direktion und Besprechungsraum.