Bregenzer Pädagoginnen mit dem „Teacher’s Award“ ausgezeichnet

Bregenz (BRK) – Beim „Teacher’s Award“, einem Wettbewerb der Industriellenvereinigung um herausragende Leistungen im Kindergarten- und Volksschulbereich, können sich Pädagoginnen und Pädagogen in sechs Kategorien bewerben.

Die eingereichten Projekte werden wissenschaftlich evaluiert und von einer Jury bewertet. 2021 nahmen in der Kategorie „Elementarpädagogik – Lernen von 0 bis 6“ auch zwei Fachkräfte aus dem Kindergarten an der Ach teil. Und sie schafften den Sprung auf das Siegerpodest. Die Preisverleihung fand am 28. September in Wien statt.