Bregenzer ÖVP: "Ritsch schadet dem Ansehen der Stadt"

In einer Aussendung erklärten die Bregenzer Stadträte Veronika Marte und Michael Rauch (beide ÖVP), Bürgermeister Michael Ritsch (SPÖ) sei überfordert - und seine Halbzeitbilanz schwach.

Ein Vorwurf der beiden Stadträte: Die Stadtvertretungssitzung vergangene Woche sei einen Tag vor der Sitzung kurzfristig abgesagt worden. Als Grund habe Bürgermeister Ritsch die fehlende Endfassung der Studie des Landes angegeben. Fakt seit laut ÖVP aber, dass das Amt seit 22. Dezember 2022 über die Rohfassung verfüge, anhand der informiert werden hätte können. Dies habe auch das Land bestätigt. Tatsache sei weiter, dass in Fraktionsgesprächen zur Vorbereitung sowohl der Abteilungsleiterin als auch dem Bürgermeister klar geworden sei, dass eine Menge an Fragen, die nichts mit der Studie des Landes zu tun haben, nicht beantwortet werden können. „Der Termin wurde also abgesagt, weil der Bürgermeister seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, schnell eine Stadtvertretung für eine Schlagzeile zu Bregenz Mitte wollte, obwohl die Unterlagen für einen Beschluss in der Stadtvertretung fehlten“, sagt Marte.