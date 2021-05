Bregenzer ÖVP will rauchfreie Spielplätze

Wenn es nach der Bregenzer ÖVP geht soll es auf den öffentlichen Spielplätzen in der Landeshauptstadt ein Rauchverbot geben.

Die Bregenzer ÖVP will deshalbt in der Stadtvertretungssitzung einen Antrag einbringen, die Spielplatzverordnung um das Rauchverbot zu ergänzen.

Spielplätze sollen sauberer werden

Es gehe dabei nicht nur um eine Vorbildwirkung und Präventionsmaßnahme, sondern auch um die unmittelbare Gesundheit der Kinder. "Es kann nicht sein, dass wir als Eltern Angst haben müssen, dass Kleinkinder am Spielplatz herumliegende Zigarettenstummel in den Mund nehmen könnten oder gar verschlucken", so die Stadträtin.