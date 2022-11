Bregenzer Meisterkonzert: Orchestre des Champs-Élysées

Bregenz (BRK) – Am Freitag, 18. November 2022, findet auf der Werkstattbühne das zweite Meisterkonzert in dieser Saison statt:

An diesem Abend finden – aufgrund der aktuellen Umbauarbeiten im Festspielhaus – in der Werkstattbühne des Festspielhauses zwei Vorführungen statt, um 18 und 21 Uhr.

Stadtrat für Kultur Michael Rauth: „Philippe Herreweghe mit dem Orchestre Champs-Élysées wird einen unvergleichlichen Klang in die Werkstattbühne des Festspielhauses bringen und Glücksmomente bei den Besucher:innen hervorrufen. Isabelle Faust wird mit dem sie auszeichnenden Feingefühl, ihrer Klarheit und dem respektvollen Verständnis für das Violinkonzert von Antonín Dvořák die elegischen und fröhlichen Abschnitten unvergesslich darbieten. Freuen wir uns auf ein Meisterkonzert, das zeigen wird, was Musik mit uns macht und wie sie uns berühren kann.“

Johannes Brahms: „Tragische Ouvertüre“, d-Moll, op. 81

Allegro ma non troppo – Molto più moderato – Allegro ma non troppo

Antonín Dvořák: Konzert für Violine und Orchester, a-Moll, op. 53, B 96/108

Allegro ma non troppo

Adagio ma non troppo

Finale: Allegro giocoso, ma non troppo

