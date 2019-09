Bregenzer Leon Pauger hofft auf ein gutes Abschneiden

Am kommenden Wochenende steht das große Saisonhighlight von Leon Pauger (Tri Dornbirn) auf dem Plan – die U23-Europameisterschaften im Triathlon in Valencia in Spanien

(1500m Schwimmen, 40km Radfahren, 10km Laufen)

Es haben sich insgesamt 59 Männer aus 23 Nationen für die Europameisterschaften qualifiziert. Davon 3 Österreicher, Philipp Pertel (S), Tjebbe Kaindl (T) und unser Leon Pauger. Für den Bregenzer war es das große Saisonziel, hier dabei sein zu dürfen.

Der Event findet auf der Olympischen-Distanz statt. Das angestrebte Ziel ist ein Platz im vorderen Drittel des Feldes und beim Mixed-Teambewerb starten zu dürfen.

Zeitplan Samstag 14.9.2019

15:15 Uhr Start U23 Damen

18:00 Uhr Start U23 Herren

Zeitplan Sonntag 15.9.2019

13:30 Start U23 Mixed-Team-Bewerb (2 Damen und 2 Herren jeweils 250m Schwimmen, 6km Radfahren, 1,6km Laufen)