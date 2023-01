Bregenzer Kultursektor Elektra: Street Art, Techno und ein Hauch von Anarchie

Unbestritten bleibt der Charme des Areals, was sicher ein Grund für die jungen Künstler und Künstlerinnen rund um "King" Can Edremitoglu sein dürfte, den früheren Industriekomplex zu beleben.

Der ehemalige Industriekomplex von Elektra Bregenz verwandelt sich in einen kreativen Hotspot für junge Künstler und Künstlerinnen.

Der ehemalige Industriekomplex von Elektra Bregenz verwandelt sich in einen kreativen Hotspot für junge Künstler und Künstlerinnen.

Der ehemalige Industriekomplex von Elektra Bregenz verwandelt sich in einen kreativen Hotspot für junge Künstler und Künstlerinnen.

Elektra: Virtueller Rundgang inklusive Drohnenaufnahmen

all

all

self

self

Wir begleiten Can Edremitoglu, der hinter dem Projekt Kultursektor Elektra steht, auf einen Rundgang durch eine Welt, die der Faszination Leerstand einen Hauch Berliner Lebenskultur mitten in der Festspielstadt vermittelt.

Im sogenannten Limbus fanden kürzlich die von Lukas Weithas kuratierten "Last X-Games" statt.

Im sogenannten Limbus fanden kürzlich die von Lukas Weithas kuratierten "Last X-Games" statt.

Im sogenannten Limbus fanden kürzlich die von Lukas Weithas kuratierten "Last X-Games" statt.

In den ehemaligen Lagerhallen, Produktionsräumen und teilweise verfallenen Büros, ist mit den jungen Kreativen neues Leben eingekehrt. Grafftis, Street Art, ein "Conscious Wing" für Yoga-Fans, ein umfangreiches Foto-Atelier, Rückzugsräume für die Künstler und Künstlerinnen, Studios und jede Menge Freiräume zur künstlerischen Entfaltung – das rund 6000 Quadratmeter große Areal ist zu einem Ort der gelebten Kreativität geworden.

Gelebte Berliner Subkultur

inmitten der Landeshauptstadt

"Großer Dank gilt Hubert Rhomberg, der uns hier eine Möglichkeit für künstlerische Entfaltung gegeben hat. Bis zum endgültigen Abriss werden wir dem Gebäude neues Leben einhauchen", informiert der junge Kunstschaffende, der nach seinem Aufenthalt in Berlin urbanes Lebensgefühl in die Festspielstadt bringt.

In den ehemaligen Büros herrscht nun Kunstbetrieb.

In den ehemaligen Büros herrscht nun Kunstbetrieb.

In den ehemaligen Büros herrscht nun Kunstbetrieb.

Denn der Kultursektor Elektra könnte durchaus auch in einem Szenebezirk wie Berlin Friedrichshain beheimatet sein. Auf dem Rundgang durch den verlassenen Industriekomplex entführt uns Can in eine Welt der subversiven Poesie.