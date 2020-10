Bregenzer Gildenball abgesagt

Der Gildenball im Festspielhaus in Bregenz wurde aufgrund der aktuellen Corona--Situation abgesagt.

Der Gildenball im Festspielhaus in Bregenz ist wohl der bekannteste Faschingsball in Vorarlberg. Jetzt musste auch dieser Ball, der seit 51 Jahren jeweils am letzten Freitag im Jänner stattfand, abgesagt werden.