Bregenzer Festspiele planen umfangreiches Kinder- und Jugendprogramm

Für den Festspielsommer 2023 planen die Bregenzer Festspiele wieder ein umfangreiches Angebot für Kinder und junge Menschen von 6 bis 26.

Mitspielen und mitsingen

Für Festspielintendantin Elisabeth Sobotka ist das Werk auch deswegen ideal für die "Jungen Festspiele" geeignet, weil es den europäischen Gedanken betone: "Es handelt sich um eine deutsche Oper, die in unterschiedlichen Landessprachen aufgeführt wird - es gibt eine Kooperation mit Deutschland und Frankreich." Caroline Leboutte, die das Stück inszeniert, bezeichnete die Zauberflöte bei einer Pressekonferenz am Dienstag als "Labyrinth": "Hinter jeder Tür, die man öffnet, versteckt sich etwas Neues." Sie habe überlegt, was sie an der Oper am meisten berühre, und gleichzeitig daran gedacht, was derzeit in der Welt vor sich gehe, und ihr sei klargeworden, dass sie ihre Inszenierung in diesen Kontext stellen müsse. Kinder sehe sie als das anspruchsvollste Publikum.