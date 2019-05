Bregenzer Festspiele bringen 2020 Oper "Nero" ins Festspielhaus

Die Bregenzer Festspiele bringen im Festivalsommer 2020 Arrigo Boitos Oper "Nero" (Nerone) ins Festspielhaus.

Das 1924 an der Mailander Scala uraufgeführte Stück wird am 22. Juli Premiere feiern und insgesamt drei Mal zu sehen sein, gaben die Festspiele am Montag bekannt. Giuseppe Verdis “Rigoletto” – das Spiel auf dem See 2019/20 – hat dann am 23. Juli erste Vorstellung.