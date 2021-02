Bregenz: Zwei Fußgänger von Auto erfasst

Vergangene Nacht kam es in Bregenz auf der Rheinstraße zu einem Verkehrsunfall - zwei Personen wurden dabei angefahren und unbestimmten Grades verletzt.

Am Montag gegen 22.30 Uhr fuhr ein 32-jähriger Pkw-Lenker von Hard nach Bregenz. Auf Höhe der Shell-Tankstelle überquerten zwei Personen die Straße und wurden dabei frontal von einem Pkw erfasst. Die beiden Fußgänger wurden durch die Wucht des Aufpralls auf die Fahrbahn geschleudert, wo sie verletzt liegen blieben. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden die Verletzten in die Krankenhäuser in Bregenz und Dornbirn gebracht.