Bregenz will zum Auftakt in der Fremde ein Sieg

Anknüpfen an den erfolgreichen Herbst heißt es am Bodensee.

Trainer Markus Burger: „Bei dem wichtigen Cupspiel gegen Hollabrunn hat die Mannschaft wichtige Spielminuten bekommen. Wir wollen gegen die Füchse wieder den Rhythmus in unserem Spiel finden. Die Vorbereitung in den vergangenen Wochen war nicht so wie in den letzten Jahren, da viele Mannschaften wenig bis gar keine Vorbereitungsspiele durchführen konnten. Wir möchten natürlich einen guten Start in die 2. Hälfte der Meisterschaft und werden sehr konzentriert in dieses Spiel gehen müssen. In der Steiermark ist immer ordentlich Stimmung - wir hoffen, dass wieder viele Zuschauer kommen dürfen.“

Kreisläufer Florian Mohr: „Wir hatten uns im Hinspiel gleich zu Beginn einen guten Vorsprung erarbeitet, den wir bis in die zweite Halbzeit halten und auch ausbauen konnten. Zum Ende hin wäre unter Umständen noch mehr drinnen gewesen. Letztendlich konnten wir mit 5 Toren Unterschied gewinnen. Am Samstag müssen wir ebenfalls von Anfang an Druck aufbauen und die Spannung über das ganze Spiel halten. In Bruck wird es nicht so einfach sein, einen Vorsprung aufzubauen, da das Team mit den heimischen Fans im Rücken sicher um ein Stück stärker spielt als hier in Bregenz. Wenn wir konzentriert ins Spiel starten und in der zweiten Hälfte noch eins drauflegen, werden wir auch auswärts in der Steiermark die zwei Punkte holen. Das Spiel ist das erste von drei Spielen in der Steiermark und ich persönlich freue mich natürlich sehr, dass wir in den nächsten fünf Wochen dreimal in mein „Heimatland“ fahren. Unser Team ist hochmotiviert und wir konnten trotz der wenigen Testspielmöglichkeiten in der Vorbereitung einen weiteren Schritt nach vorne machen. Wir sind in der Tabelle vorne dabei und werden uns die Position auch nicht nehmen lassen.“