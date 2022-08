Bregenz will mit Sieg in Krems den Pott holen

Mit neuem Trainer und neuen Spielern hoffen die Bodenseestädter in der Wachau auf den Pokalgewinn.

Am Samstag, den 27. August wird die Handball Saison 2022/23 mit dem Supercup in Krems eingeleitet. Traditionsgetreu treffen mit UHK Krems und Bregenz Handball, der amtierende Meister der HLA MEISTERLIGA und der amtierende ÖHB-Cup-Sieger aufeinander.

Seit dem letzten Duell am 12. März 2022 (28:28) haben sich die Kader der beiden Mannschaften deutlich verändert. Die Wachauer haben fünf Abgänge zu verzeichnen. Besonders schwer zu kompensieren wird die Abwesenheit von den Schlüsselspielern Jakob Jochmann, Fabian Posch, und Gašper Hrastnik. Als Neuzügänge wurden Nationalspieler Daniel Dicker und Eigengewächs Sinan Alkic verpflichtet.

Auch bei den Festspielstädtern hat sich Kadertechnisch viel getan. Ante Ešegović, Goran Aleksić, Marko Tanasković, Marko Čorić, Luka Vukićević und Marijan Rojnica stehen fortan nicht mehr im Aufgebot. Tanasković und Aleksić sind dem Verein dennoch als Co-Trainer und Torwarttrainer erhalten geblieben. Zudem wird Aleksić mit Jan Kroiss das Torwart-Duo bilden, bis Nationaltorhüter Ralf Patrick Häusle, nach seiner Operation an der Wirbelsäule, wieder einsatzbereit ist. Mit Dragan Pavlović, Raphael König, Robin Kritzinger und Sebastian Burger mussten in der Vorbereitung vier Neuzugänge in die Mannschaft integriert werden. Zusätzlich steht mit Michael Roth fortan ein neuer Cheftrainer an der Seitenauslinie.

Kapitän Lukas Frühstück: „Die Vorfreude auf den Saisonstart und die erste Möglichkeit einen Titel zu gewinnen ist groß. Beim Cupsieg in der vergangenen Saison haben wir Blut geleckt und sind hungrig auf mehr! Im Vergleich zur letzten Saison haben wir uns massiv verändert und viele herausragende Spieler abgegeben: Ante Ešegović, Goran Aleksić, Marko Tanasković, Marko Čorić, Luka Vukićević und Marijan Rojnica. Unser Kader war in der vergangenen Spielzeit deutlich breiter und die Belastung konnte auf mehrere Schultern verteilt werden. Das hat man speziell beim Cup Final Four gespürt. Neben Dragan Pavlović und Raphael König komplettieren die zwei Heimkehrer, Robin Kritzinger und Sebastian Burger, unseren Kader für diese Saison. Sebastian ist ein waschechter Bregenzer der uns, sowohl als Spieler, wie auch als Typ sehr gut tut. Leider ziehen wir aber noch ein paar Blessuren und körperliche Defizite aus der vergangenen Saison nach. Ralf Patrick Häusle hat bereits seit Monaten Probleme mit dem Rücken und der Hüfte. Er hat sich stets in den Dienst der Mannschaft gestellt und unter starken Schmerzen gespielt. Wir alle wünschen ihm eine rasche Genesung und hoffen, dass er schnell wieder zurückkommt. Mit Jan Kroiss haben wir einen sehr talentierten Tormann der diese Chance nützen wird um den nächsten Schritt zu machen. Bis dahin wird uns Goran Aleksić mit seiner Erfahrung unterstützen und Jan Kroiss zur Seite stehen. Heuer haben wir eine sehr junge Mannschaft mit viel Potential. Gepaart mit Michael Roth ist das eine sehr spannende Mischung. Speziell die jungen Spieler, aber auch die Erfahreneren profitieren bereits jetzt vom frischen Wind. Mit Michael Roth haben wir einen absoluten Fachmann verpflichtet. In Kombination mit den Co-Trainern Marko Tanasković und Goran Aleksić traue ich uns heuer viel zu.“



Trainer Michael Roth: „Wir freuen uns alle auf unser erstes Pflichtspiel, vor allem da es um den ersten Titel der Saison geht. Wir haben eine intensive Vorbereitung absolviert und sind gut auf das Spiel vorbereitet. Wir werden uns in Krems gut präsentieren und hoffen natürlich auch den Cup am Ende mit nach Hause zu nehmen. Als Trainer freue ich mich natürlich auch, mein Kapitel bei Bregenz Handball mit der Teilnahme am Supercup einzuleiten. Ebenso freue ich mich auf den Ligastart und darauf, mit meiner Mannschaft in Österreich erfolgreich Handball spielen zu können.“

HLA Supercup

UHK Krems vs. Bregenz Handball

Samstag, 27.08.2022, 19:00 Uhr

Sporthalle Krems