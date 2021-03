Bregenz will mit Sieg großen Schritt ins Viertelfinale machen

Am Ostersonntag könnte die Truppe von Markus Burger gegen Graz schon fast das Play-off fixieren

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Bregenz Handball vs Graz

In der 1. Qualirunde am vergangenen Samstag bezwang Bregenz Handball auswärts die HSG Remus Bärnbach/Köflach und konnte somit zwei ganz wichtige Punkte aus der Steiermark entführen. Auch der HSG Graz gelang im ersten Spiel der spusu Liga Quali-Runde gegen den HC Linz ein Sieg. Für Spannung am Ostersonntag ist also gesorgt. Unter Berücksichtigung der aktuellen Verordnung sind erneut 100 Zuschauer zu diesem Spiel zugelassen. Eingeladen, um in der Halle das Match live zu verfolgen, sind dieses Mal Partner sowie Dauerkartenbesitzer.