Bregenz will mit Heimsieg gegen Krems ins EHF-Viertelfinale einziehen

Am vergangenen Samstag bestritt Bregenz Handball gegen Ligakonkurrent UHK Krems das erste Achtelfinalspiel im EHF European Cup. Die Partie endete mit einem 26:26-Unentschieden. Genau eine Woche später steht nun das alles entscheidende Rückspiel an. Am Samstagabend sind die Wachauer in der Bregenzer Handball-Arena zu Gast.

Spannender hätte das erste Spiel nicht sein können. Die Festspielstädter fanden besser in die Partie und lagen in der 13. Minute erstmals mit drei Toren in Führung. Nachdem den Gastgebern mit dem 7:7 erstmals wieder der Ausgleich gelungen war, lieferten sich die Teams bis zum Halbzeitpfiff ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen (12:12).

In der zweiten Hälfte war das Momentum auf der Seite von Krems. Knapp fünf Minuten vor dem Ende lagen die Niederösterreicher mit drei Treffern in Führung und alles deutete auf einen Heimsieg hin (24:21). Dank mehrerer Paraden von Ralf Patrick Häusle gelang den Bregenzern die Aufholjagd und am Ende konnte sich das Team von Marko Tanasković und Markus Rinnerthaler mit einem Unentschieden belohnen.

Eine ähnlich spannende Partie können Handballfans am Samstag erwarten. Der Einzug in das Viertelfinale des EHF European Cups wäre sowohl für Bregenz als auch für Krems ein weiterer Meilenstein in der Vereinshistorie. Beiden Vereinen ist dies bisher nur einmal gelungen.

Rechtsaußen Robin Kritzinger: „Krems hat im letzten Spiel eine gute Leistung gezeigt. Wir haben leider viele gute Chancen liegengelassen und uns das Leben selbst schwer gemacht. Zum Glück hat Ralf stark aufgespielt und viele Bälle weggenommen. So eine Leistung werden wir am Samstag wieder brauchen. Krems trifft heute im ÖHB Cup auf die Füchse. Es ist das dritte Spiel innerhalb von nur einer Woche. Das Spiel wird ihnen sicherlich an die Substanz gehen und uns vielleicht einen Vorteil verschaffen. Wir haben spielfrei und können uns diese Woche voll und ganz auf das Rückspiel konzentrieren. Am Samstag werden wir alles geben und wollen dann mit unseren Fans im Rücken den Einzug in das Viertelfinale fixieren. “

Der Ticker vom ersten Achtelfinale: Krems vs Bregenz 26:26

Trainer Marko Tanasković: „Für das Rückspiel haben wir uns eine gute Ausgangssituation erarbeitet, dennoch bleibt das Gefühl, dass wir es in Krems besser machen hätten können. Es war ein hart umkämpftes Spiel, mit guter Verteidigung auf beiden Seiten. Allerdings haben wir viele offene Chancen liegengelassen. Das wollen wir diese Woche anders machen. Jeder weiß, wie viel auf dem Spiel steht und will die Europareise unbedingt fortsetzen. Wir bereiten uns intensiv auf das Rückspiel vor und wollen vor unseren Fans die bestmögliche Leistung abrufen. In Spielen wie diesem, wo beide Mannschaften eine ähnliche Qualität haben, können kleine Momente oder Fehler bereits spielentscheidend sein. Wir müssen von der ersten bis zur letzten Minute konzentriert bleiben. Am Schluss möchte ich stolz auf meine Spieler sein können.“

EHF European Cup – Achtelfinale

Bregenz Handball vs. UHK Krems

Samstag, 17. Februar, um 19:30 Uhr