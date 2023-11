Bregenz will im Westderby gegen Schwaz die Heimbilanz verbessern

Bereits drei Tage nach dem 101. Ländle-Derby zwischen Bregenz Handball und ALPLA HC Hard, steht für die Festspielstädter das nächste Derby auf dem Programm. Am Dienstag, den 21. November empfängt die Mannschaft von Marko Tanasković und Markus Rinnerthaler Schwaz Handball Tirol.

Kapitän Ralf Patrick Häusle & Co. haben in eigener Halle noch keine Punkte abgegeben und wollen ihre weiße Weste auch in dieser Woche wahren. Gerade einmal zwei Punkte trennen die Bregenzer und den Tabellenzweiten aus Schwaz. Die Tiroler spielen bis dato eine starke Saison und sind die einzige noch ungeschlagene Mannschaft. Das soll sich am Dienstag ändern.

Die Mannschaft von Christoph Jauernik befindet sich aktuell auf einer Erfolgswelle. Nach der Länderspielpause konnte die Mannschaft um Nationalteamspieler Michael Miskovez mit einem 51:25-Auswärtserfolg über HC Lustenau souverän in das Achtelfinale des ÖHB Cups einziehen. Auch in der Liga spielten die Tiroler erneut stark auf und konnten am vergangenen Samstag einen deutlichen 35:28-Heimsieg über UHK Krems feiern. An Selbstbewusstsein mangelt es dem Tabellenzweiten damit wohl kaum.

Auch die Bregenzer präsentierten sich zuletzt stark. Im Ländle-Derby lieferten sich die Vorarlberger Mannschaften bis zur letzten Sekunde einen harten Kampf. Besonders auffällig waren dabei Spielmacher Matic Kotar und Kreisläufer Tobias Wagner, die sieben bzw. sechs Treffer zum 29:29-Unentschieden beisteuern konnten.

Trainer Marko Tanasković: „Die Emotionen nach dem Derby sind gemischt. Wir haben gut gespielt und am Ende muss ich mit dem gewonnenen Punkt zufrieden sein. Wenn wir uns den Spielverlauf anschauen, gibt es allerdings noch immer Optimierungsbedarf. Wir haben am Sonntag bereits offen über alles gesprochen und das Spiel gegen Hard liegt nun hinter uns. Es ist wichtig, dass der Teamgeist, trotz der Hohen Belastung, nicht sinkt. Morgen steht bereits unser nächstes Spiel an. Schwaz ist eine Mannschaft, die in diesem Jahr viel Disziplin und Spielwitz zeigt. Im Vergleich zum Vorjahr, kann man in ihrem Spiel eine große Verbesserung erkennen. Mit den Punkten wächst auch das Selbstvertrauen. Sie stehen völlig verdient auf dem Zweiten Tabellenplatz. Es wird auf jeden Fall eine interessante Partie werden. Es wird schwierig, die Halle an einem Dienstagabend zu füllen. Um das Spiel zu gewinnen, sind wir allerdings auf die Unterstützung unserer Fans angewiesen. So hoffe ich, dass wir morgen gemeinsam einen weiteren Sieg feiern können.“

Rechtsaußen Robin Kritzinger: „Schwaz ist aktuell in Topform. Die Tiroler sind die einzige Mannschaft, die noch keine einzige Niederlage hinnehmen mussten. Wir werden die uns verbleibende Zeit bis zum Spiel optimal nutzen und uns gut auf die Partie vorbereiten. Morgen wollen wir dann, mit unseren Fans im Rücken, unsere Heimsiegserie in der HLA MEISTERLIGA fortsetzen und Schwaz die erste Niederlage hinzufügen.“

HLA MEISTERLIGA – 10. Runde

Bregenz Handball vs. Schwaz Handball Tirol

Dienstag, 21. November, um 18:30 Uhr