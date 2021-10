Bregenz will beim Vizemeister unbesiegt bleiben

Die Bodenseestädter bekommen es auswärts mit den HC Fivers Margarethen zu tun.

Nach dem klaren Erfolg gegen die BT Füchse warten am kommenden Freitag die Fivers auf Bregenz Handball. Der HC FIVERS WAT Margareten kam seiner Favoritenrolle gegen Aufsteiger Vöslau mit einem 34:32-Erfolg knapp, aber dennoch nach und liegen damit in der HLA MEISTERLIGA nur einen Punkt hinter dem Führungs-Duo aus Vorarlberg. Für ein spannendes Spiel ist also gesorgt, zumal den Bregenzern im Spiel gegen die Füchse sensationelle 34 Tore aus 42 Würfen gelang.

Markus Burger, Trainer von Handball Bregenz: „Am Freitag bekommen wir es mit der nächsten starken Mannschaft zu tun. Die Fivers haben es in den letzten Jahren immer wieder geschafft, eine starke Truppe hinzustellen. Ich freue mich auf den Vergleich und hoffe, wir können den nächsten Schritt in unserer Entwicklung machen. Es wäre super, wenn ein paar Vorarlberger Studenten den Weg in die Halle finden würden, in der Hollgasse braucht man immer ein wenig Unterstützung!“