Bregenz will an Krems Revanche nehmen

Nach dem großen Kaderumbruch und der Verletzung von Daniel Dicker sind die Wachauer äußerst holprig in die neue Spielzeit gestartet. Mit dreizehn Punkten liegt der letztjährige Halbfinalist aktuell lediglich auf Tabellenplatz sieben. Von der Tabelle sollte man sich allerdings nicht täuschen lassen. Bereits im Hinspiel haben es die Kremser Kapitän Ralf Patrick Häusle & Co. schwer gemacht, das Spiel in der zweiten Hälfte gedreht und ihnen so die erste Saisonniederlage (26:28) hinzugefügt.

Trainer Marko Tanasković: „Ich möchte nicht zu sehr an das letzte Spiel gegen Ferlach zurückdenken. Wir haben noch nie so schlecht in dieser Saison verteidigt, wie dort. Das darf uns am Samstag nicht passieren, wenn es zum vorzeitigen Duell der Achtelfinalisten kommt. Ich respektiere Krems sehr. Sie hatten in dieser Saison viele Höhen und Tiefen. Es fehlt ihnen die Kontinuität, aber in letzter Zeit spielen sie besser. Für beide Mannschaften ist es ein wichtiges Spiel. Simek ist ein sehr guter Spieler, welchem wir besondere Aufmerksamkeit schenken müssen. Zudem kommt es zu einem Duell zwischen zwei Nationaltorhütern, die am Ende den Sieger bestimmen könnten. Ich rechne erneut mit einem spannenden Spiel. Wir brauchen die Unterstützung aller Bregenz Handball Fans, damit wir mit einem guten Gefühl am Samstag spielen und danach die Weihnachtstage feiern können.“