Bregenz vor schwerer Aufgabe bei den Fivers

Auf die Kampfmannschaft von Bregenz Handball wartet eine intensive Woche mit zwei Pflichtspielen. Bevor die Festspielstädter am Samstag ihr erstes EHF European Cup Achtelfinalspiel in Krems bestreiten, ist die Mannschaft von Marko Tanasković und Markus Rinnerthaler am Dienstag in Wien gefragt. Um 19:30 Uhr treffen die Vorarlberger dort auf HC FIVERS WAT Margareten.

Im Hinspiel ist Kapitän Ralf Patrick Häusle & Co. gegen den Favoriten aus der Hollgasse die Sensation gelungen. Am 4. Spieltag konnten die Bregenzer mit einem deutlichen 33:26-Heimerfolg erstmals seit fünf Jahren wieder einen Sieg über die Fivers feiern. An diese Leistung wollen die Festspielstädter nun anknüpfen und mit einem Erfolgserlebnis in die Englische Woche starten.

Kreisläufer Tobias Wagner: „Uns erwartet ein schwieriges Spiel. Die Fivers haben am Samstag knapp mit einem Tor gegen Krems verloren. Sie werden voll motiviert sein, auch weil sie die Punkte brauchen. Der Februar ist für uns ein entscheidender Monat mit nicht weniger als sieben Spielen, darunter auch die zwei EHF European Cup Achtelfinalspiele gegen Krems. Wir wollen am Dienstag in der Hollgasse bestehen und werden alles für die nächsten zwei Punkte geben.“

HLA MEISTERLIGA – 15. Runde

HC FIVERS WAT Margareten vs. Bregenz Handball

Dienstag, 06. Februar, um 19:30 Uhr