Bregenz verpflichtet Ex-Hard Goalgetter für Esegovic

Der zwei Meter Riese Marko Tanaskovic wurde leihweise von Bregenz Handball unter Vertrag genommen.

Marko Tanasković: «Ich bin sehr froh darüber, dass mir Bregenz Handball die Chance gegeben hat, wieder in der höchsten Liga spielen zu können. Ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit meinem ehemaligen Trainer Markus Burger, mit dem ich gemeinsam viele Erfolge feiern konnte. Ich hoffe, dass wir in Bregenz jetzt ebenfalls erfolgreich sein werden. Mein Dank gilt auch der Geschäftsführung, die mir mit der Verpflichtung grossen Respekt entgegengebracht hat und ich bin überzeugt, dass ich die Mannschaft unterstützen kann. Ich kenne die meisten meiner künftigen Mitspieler, es gab immer tolle Duelle in den Derbys. Ich werde jetzt alles dafür tun um mitzuhelfen, dass Bregenz wieder dorthin kommt, wo es hingehört. Danke auch an den HC Hohenems, insbesondere an Fabian Füssinger, der mir diesen Schritt ermöglichte und mir auch menschlich immer beiseite gestanden ist. Ich wünsche dem HC Hohenems noch viel Erfolg in der Saison. Und ich wünsche Ante Esegovic, dass er sich so schnell wie möglich erholt und noch stärker als zuvor wieder zurückkehrt. Alles Gute, Ante.»