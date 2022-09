Bregenz verliert "Krimi" gegen den Meister knapp

Die Bodenseestädter kassieren eine 27:28-Niederlage gegen Krems.

Wie schon beim Saisonauftakt am 27. August lieferten sich die beiden Titelaspiranten erneut einen intensiven Schlagabtausch in dem allein in den ersten 30 Minuten die Führung gleich viermal wechselte. Nach Seitenwechsel erspielten sich die Gäste einen knappen Zweitorepolster den man bis Mitte der zweiten Halbzeit halten konnte. In der 46. Minute gelang schließlich Marcel Timm der verdiente 20:20-Ausgleich, zwei Minuten später brachte Robin Kriztinger den Rekordmeister erstmals seit der 28. Minute wieder in Führung.