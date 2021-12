Bregenz: Verletzter bei Brand in Wohnanlage

Am Dienstag kam es in einer Wohnanlage in Bregenz zu einem Brand, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Am Dienstagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, kam es in einer großen Wohnanlage in der Strabonstraße in Bregenz zu einem Brand. Das Feuer entfachte in der Garage des Gebäudes. Erste Löschversuche mittels Feuerlöscher waren laut Feuerwehrkommandant Walter Höfle bereits sehr erfolgreich.

Bei dem Brand musste eine Person mit Verbrennungen ins LKH Feldkirch eingeliefert werden. Die Ursache der Brandentwicklung ist bislang noch unklar. Bei dem Brand waren über 40 Einsatzkräfte zur Stelle.