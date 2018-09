Bregenz: Sperre und Baumaßnahmen in der Kirchstraße

Am Montag fuhren die ersten Baumaschinen am Leutbühel in Bregenz auf. In den kommenden Monaten wird der Bereich rund um die Kirchstraße im Rahmen der Quartiersentwicklung Leutbühel komplett neu gestaltet.

Der erste Bauabschnitt in Bregenz wurde am 17. September gestartet: Die Kirchstraße ist ab Montag für den gesamten Verkehr gesperrt. In der Römerstraße ist die Zufahrt für die Anrainer und Zulieferer bis zur Einfahrt zum Hof der Hotels “Weißes Kreuz” möglich. Grund für die Bauarbeiten ist die bereits im im Mai 2018 angekündigte indirekte Erweiterung der Fußgängerzone. Im Zuge dieser Neugestaltung wird im Bereich Kirchstraße unter anderem die Fahrbahn verschmälert und das Kopfsteinpflaster gegen Asphalt ausgetauscht. Im Bereich der Römerstraße werden für alle Besucher als erstes bemerkbar die bislang vorhandenen Parkplätze gestrichen. Wohnungen und Geschäfte sind laut der Stadt Bregenz während der gesamten Bauzeit erreichbar. Dauern soll die erste Phase der Umgestaltung bis voraussichtlich Ende November.