Bregenz setzt Zeichen gegen Catcalling

Bregenz macht Schluss mit Catcalling: Mit der Aktion "#catcallsofbregenz" setzt die Landeshauptstadt ein starkes Zeichen gegen verbale sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum und kämpft für mehr Sicherheit und Respekt für Mädchen und Frauen.

Catcalling - Eine tagtägliche Realität

Im öffentlichen Raum sehen sich Mädchen und Frauen oft mit abwertenden Bemerkungen, Beleidigungen, Anmachen, Pfeifen, anzüglichem Zurufen und in einigen Fällen sogar Belästigungen und Verfolgungen konfrontiert, hauptsächlich durch Männer. Diese Erfahrungen führen dazu, dass sich die Betroffenen in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt und in öffentlichen Räumen unsicher fühlen.

Bregenz setzt ein klares Zeichen

Catcalls sichtbar machen

Die Initiative "Catcalls of ..." hat zum Ziel, diese Missstände sichtbar zu machen. In vielen Städten weltweit gibt es ähnliche Initiativen, die Catcalls sammeln und mit Kreide an den Orten im öffentlichen Raum markieren, an denen diese Belästigungen stattgefunden haben. Auch in Bregenz wurde am 13. Oktober 2023 Catcalling buchstäblich "angekreidet", und der Verein Amazone informierte im Vorfeld über das Projekt " #catcallsofbregenz". Jugendliche sammelten Catcalls, die sie im öffentlichen Raum erlebt hatten, und markierten sie mit Straßenkreide. Diese Aktion zog die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich, und die gesammelten Statements wurden in den sozialen Medien verbreitet.