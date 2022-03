Bregenz setzt ein Zeichen gegen den Krieg

Bregenz (BRK) – In Europa herrscht Krieg. Durch den Angriff Russlands auf den Nachbarstaat Ukraine und der damit verbundenen militärischen Invasion, wird unbeschreibliches Leid über die Bevölkerung der Ukraine gebracht.

Um den Worten auch Taten folgen zu lassen und ein Zeichen für Menschlichkeit und gegen den Krieg zu setzen, wird der Bregenzer Martinsturm, das Wahrzeichen der Landeshauptstadt, in den ukrainischen blau-gelben Landesfarben beleuchtet. Gleiches gilt für das Bregenzer Festspielhaus.

Mit Kriegsbeginn werden zudem Millionen Flüchtlinge in der Europäischen Union erwartet. Sowohl die EU als auch Österreich haben sich bereits zur Aufnahme geflohener Ukrainer:innen bekannt. Die Landeshauptstadt Bregenz begrüßt das klare Bekenntnis durch den Bund und zeigt sich auch in dieser Angelegenheit solidarisch. Alle Fraktionen der Stadtvertretung in Bregenz sprechen sich für die Aufnahme der Kriegsflüchtlinge aus.