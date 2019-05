Bregenz: Schranke sorgt für Schockmoment zur Morgenstund

Der Fahrer eines Kleintransporters fuhr mitsamt Anhänger über die Bahngleise, als sich plötzlich die Schranke senkte und der Mann in Panik geriet.

Der Fahrer eines Kleintransporters geriet heute morgen in Bregenz mit seinem Anhänger in eine missliche Lage. Um etwa 8:30 Uhr wollte der Fahrer die Bahngleise gegenüber vom Vorarlberg Museum in Bregenz überqueren, als sich die Doppelschranke plötzlich senkte.