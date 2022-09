Bregenz: Raser fährt auf Bahngleis - und flüchtet

Am Montag gegen 21:08 Uhr ereignete sich beim Milchpilz in Bregenz ein Verkehrsunfall.

Ein PKW-Lenker mit deutschem Kennzeichen fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit von der Montfortstraße kommend in die Seestraße in Fahrtrichtung Lochau. Aufgrund eines missglückten Drift-Manövers kam der Fahrzeuglenker ins Schleudern und schlitterte über eine Strecke von ca. 100m die Seestraße entlang. Er geriet dabei auf die Gegenfahrbahn, fuhr auf den Gehsteig, durchbrach die Buchenhecke entlang des Bahngleises (Straßenbegrenzung) und kam in weiterer Folge auf dem Bahngleis zum Stillstand.