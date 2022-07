Bregenz: Radlerin fällt auf Zweijährigen - und fährt einfach weiter

Am Montagvormittag ist ein zweijähriger Junge beim Zusammenstoß mit einer Radfahrerin unbestimmten Grades verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montag, 18. Juli, gegen 10.00 Uhr, kam es in der Fußgängerzone in der Kaiserstraße in Bregenz auf Höhe einer Eisdiele zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem zweijährigen Buben. Die Radfahrerin stürzte und fiel auf das Kleinkind. Während die Begleiterin das Kind in der Eisdiele versorgte, fuhr die Frau davon, ohne die Daten auszutauschen. Der Junge wurde unbestimmten Grades verletzt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bregenz zu melden.

Polizeiinspektion Bregenz, Tel. +43 (0) 59 133 8120