Bregenz: Photovoltaik-Defekt sorgt für Feuerwehreinsatz

Eine defekte Photovoltaikanlage sorgte Montagmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr in Bregenz Vorkloster. Verletzt wurde niemand.

Am Montag gegen 12.30 wurde die Feuerwehr in Brachsenweg in Bregenz Vorkloster gerufen. Zunächst ging man von einer starken Rauchentwicklung in einer Wohnung aus, beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde schließlich ein Defekt bei der Photovoltaikanlage der Wohnanlage festgestellt.