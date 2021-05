Bregenz muss ein zweites Mal in Schwaz gewinnen

Im dritten Viertelfinalspiel braucht Bregenz Handball in Tirol ein Erfolg, sonst ist die Saison vorbei

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Schwaz - Bregenz Handball

Trainer Markus Burger: „Wir werden alles daransetzen, auch das 2. Auswärtsspiel in Schwaz zu gewinnen. Leider haben wir am Freitag beim Heimspiel in der zweiten Halbzeit zu viele leichte Fehler gemacht und uns dadurch selber unter Druck gesetzt. Es braucht sehr viel Geduld im Angriff und in der Abwehr, damit wir die Schwachstellen der Tiroler angreifen können. Jetzt gibt es nur ein Ziel - alles für den Sieg geben!“