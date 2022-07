Bregenz Mitte“ verlangt auch Sozialplanung

Bregenz Mitte“ ist nicht nur der Name für ein städtebauliches Jahrhundertprojekt, sondern auch die Bezeichnung für eine aktuell laufende Sozialraumanalyse in der Landeshauptstadt.

In der die Ausdehnung der Kernzone Richtung See eröffnet sich zusätzlicher Wohn- und Lebensraum für 4.000 bis 6.000 Menschen .

Unter anderem darum ging es auch im Stadtrat am 5. Juli. Dies teilte Bürgermeister Michael Ritsch nach der Sitzung mit.

Demzufolge wurde das Zentrum für Soziale Innovation (ZSI) aus Wien damit beauftragt, um 16.800 Euro die wichtigsten Parameter der Sozialplanung für „Bregenz Mitte“ zu erarbeiten. Dabei geht es um den Entwurf zahlengestützter Szenarien, wie sich die Stadt unter den Vorgaben der oben beschriebenen Urbanisierung in den nächsten fünf bis 20 Jahren demografisch und in ihren sozialen Strukturen entwickeln wird. „Bregenz Mitte“ soll nach seiner Realisierung nicht nur geografisch oder verkehrstechnisch, sondern auch von der Bevölkerungsstruktur her Angel-, Drehpunkt und Bindeglied zwischen den einzelnen Stadtteilen sein.