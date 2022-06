„Bregenz Mitte“ gemeinsam gestalten

Bregenz (BRK) – Um den Bregenzer Bahnhof entwickelt sich auf einer Fläche von rund 15 ha ein neues Quartier.

Kern des Areals ist der Bahnhof, der 2024 abgebrochen und in abgeänderter Form mit einem modernen Brückenbauwerk zur Erschließung der Bahnsteige am selbigen Standort neu errichtet werden wird.

In erster Linie geht es darum, die für Bregenz richtige Dichte und Körnung sowie Höhenentwicklung in diesem zentralen Innenstadtquartier zu entwerfen. Dabei steht eine angemessen kleinteilige Parzellierung der Stadtbausteine im Vordergrund. Neben der Entwicklung neuer Gebäude und Nutzungsangebote richtet sich der Fokus auf die Schaffung attraktiver und erlebbarer öffentlicher Räume mit einer hohen Aufenthalts- und Verweilqualität sowie auf die Entwicklung neuer Wegebeziehungen.

Die Diskussion um die Nutzung des Bereichs um den Bahnhof ist keine neue. Nach etlichen Versuchen in der Vergangenheit, dieses Quartier zu entwickeln, wird die Planung nun konkret. Da es sich aber um eine Fläche inmitten von Bregenz handelt, kann dies nicht ohne Beteiligung der Menschen passieren. Die Landeshauptstadt Bregenz hat sich daher zur Durchführung eines außergewöhnlichen Planungs- und Beteiligungsprozesses entschieden, um die Bevölkerung in diesen Prozess einzubinden – mit dem Ziel, im Dialog mit allen interessierten Bürger:innen eine gemeinsam getragene Zukunftsvision für „Bregenz Mitte“ zu entwickeln. Eingebettet in den Bürgerbeteiligungsprozess ist ein internationaler städtebaulicher und freiraumplanerischer Wettbewerb, der Planungsvorschläge liefern wird.