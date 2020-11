Bregenz mit Heimniederlage gegen Handball Tirol

Der Tabellenführer aus Schwaz bleibt damit weiterhin ungeschlagen an der Spitze.

Bregenz Handball empfing in eigener Halle mit Tirol den Spitzenreiter der spusu Liga. Am Ende behielten die Gäste aus Schwaz allerdings die Oberhand.

Die ersten 20 Minuten verliefen sehr ausgeglichen, dann konnte sich der Spitzenreiter Vorteile verschaffen und ging mit einer 18:15-Führung in die Halbzeitpause.

Den Start in Halbzeit zwei verpatzten die Festspielstädter, mit drei Treffern in Folge bauten die Tiroler ihre Führung auf sechs Tore aus. In der Schlussphase machten die Schützlinge von Trainer Markus Burger die Partie zwar noch einmal spannend, näher als auf zwei Treffer kamen die Hausherren aber nicht mehr heran.