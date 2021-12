Bregenz mit hauchdünnem Sieg gegen das Schlusslicht

Die Festspielstädter gewinnen gegen weiterhin sieglose Ferlacher nur knapp mit 32:31.

Im ersten Heimspiel der Rückrunde empfing Bregenz Handball das Schlusslicht aus Ferlach. Die Festspielstädter wollten gegen die noch sieglosen Kärntner nach der Niederlage bei Westwien am vergangenen Wochenende wieder zurück in die Erfolgsspur.

Die ersten 30 Minuten in der Handballarena Rieden verliefen dann doch etwas überraschend für lange Zeit ausgeglichen. Die Gäste hielten sehr gut dagegen, beim Stand von 18:15 für die Gastgeber wurden dann die Seiten gewechselt.

Die Gäste aus dem Süden Österreichs kämpften sich aber nach der Pause noch einmal zurück, nach 34 Minuten stand es 19:19. In weiterer Folge konnten sich die Burger-Schützlinge zwar wieder einen kleinen Vorsprung erarbeiten, endgültig absetzen konnten sich die Gelb-Schwarzen allerdings nicht.

Am Ende gewinnt Bregenz haudünn mit 32:31, am Ende stehen also zwei Zähler, die allerdings hart erkämpft wurden.