Bregenz: Markus Linhart ist jetzt ein Ehrenbürger

Alt-Bürgermeister Markus Linhart wurde am Freitag zum Ehrenbürger der Landeshauptstadt erklärt.

Mehr als 22 Jahre lang war Markus Linhart Bürgermeister von Bregenz. Er ist damit der bislang am längsten dienende Bregenzer Bürgermeister in der Zweiten Republik. Am Freitag wurde Linhart bei einem Festakt im Festspielhaus zum Ehrenbürger erklärt.