Bregenz Mariahilf zeigt herz.com

Die Ergebnisse der herz.com-Umfrage im Bregenzer Stadtteil wurden der interessierten Bevölkerung präsentiert. 160 ausgefüllte Fragebögen dienten als Grundlage für die Untersuchung.

Ein gutes Leben für alle im Stadtteil Mariahilf zu schaffen. Dafür steht die Initiative herz.com, die im Frühjahr ins Leben gerufen wurden. Koordiniert wird herz.com von Sandra Küng von der Caritas Vorarlberg. In einem ersten Schritt wurden in einer Umfrage die Bedürfnisse, Sorgen und Nöte der Bevölkerung abgefragt. Die Ergebnisse dieser Umfrage wurden nun in der SOB Schule Bregenz präsentiert.

In einem Impulsvortrag ging Kriemhild Büchel-Kapeller vom Büro für Freiwilliges Engagement und Beteilung im Amt der Vorarlberger Landesregierung auf die Wichtigkeit von persönlichen und tragfähigen Beziehungen als Grundlage für eine Gemeinschaft ein. „Noch so viele Fernsehpragramme oder das Internet können auf Dauer nicht das persönliche Gespräch ersetzen“, so Büchel-Kapeller. „Die Lebensqualität hängt ganz entscheidend davon ab, ob jemand sich in einer Gemeinschaft geborgen fühlt und in welches positives Beziehungsnetz er eingebunden ist.“