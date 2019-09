Bregenz: Mann soll vier Menschen mit Messer verletzt haben

Ein psychisch kranker 24-Jähriger soll am Dienstagabend vier Personen mit einem Messer verletzt haben. Der Mann konnte am Mittwochmorgen festgenommen werden.

Ein 24-jähriger, offenbar an einer psychischen Krankheit leidender Mann hielt sich am Abend gemeinsam mit einer 45-jährigen und einer 66-jährigen Frau in einer Wohnung in der Mariahilfer Straße in Bregenz auf. Gegen 23.15 Uhr verletzte er mit einem Jausenmesser aus noch unbekannten Gründen die beiden Frauen durch Stiche in die Arme und in den Rücken.

Frauen flüchteten

Die beiden Frauen flüchteten in der Folge in eine andere Wohnung im selben Wohnblock und wurden dabei vom 24-Jährigen verfolgt. Während es den beiden Frauen gelang, in die Wohnung zu flüchten, verletzte er die 62-jährige Bewohnerin, welche sich noch im Bereich der Eingangstüre aufhielt, ebenfalls mit dem Messer durch einen Stich in den Arm.

Danach verließ der 24-Jährige den Wohnblock wo er zufällig auf einen 48-jährigen Mann traf. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung stach der 24-Jährige mehrmals auf den 48-Jährigen ein und verletzte diesen schwer. Danach flüchtete der Täter zu Fuß.

Täter wurde festgenommen

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief in den Nachtstunden negativ. Der 24-Jährige konnte jedoch am Mittwochmorgen gegen 08.15 Uhr in Bregenz an seiner Wohnadresse festgenommen werden. Die drei Frauen wurden im Landeskrankenhaus Bregenz ambulant behandelt und konnten das Krankenhaus wieder verlassen. Der 48-Jährige befindet sich in stationärer Behandlung. Die weitere Bearbeitung erfolgt durch die Polizeiinspektion Bregenz.