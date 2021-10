Bregenz: Kinderwagen in Brand gesteckt

Ein Bewohner des Wohnblocks fand den rauchenden Kinderwagen im Stiegenhaus.

Eine bislang unbekannte Täterschaft zündete am Montagabend gegen 21.30 Uhr in Bregenz einen in einem Stiegenhaus abgestellten Kinderwagen an. Mehrere Blätter Toilettenpapier wurden in ein Staufach gesteckt und entzündet. Ein Hausbewohner bemerkte den Brandgeruch und fand den Kinderwagen mit aufsteigenden Rauchschwaden im Stiegenhaus. Er brachte den Brand mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle, gleichzeitig alarmierte seine Ehefrau die anderen Hausbewohner und wies diese an, sich vorsichtshalber ins Freie zu begeben.