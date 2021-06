Bregenz: Jugendlicher schießt bei Pride Parade in die Luft

Am Samstag schoss ein Jugendlicher während der Pride Parade mit einer Pistole in die Luft.

Schreckmoment bei der Pride Parade am vergangenen Samstag in Bregenz. Jugendlicher schießt mit Pistole in die Luft.

Samstag gegen 15.30 Uhr am Kornmarkt Platz in Bregenz: Mehrere hundert Menschen befinden sich im Rahmen der Pride Parade vor Ort, als plötzlich Schüsse fallen.

Schüsse mit Schreckschusswaffe

Bei der Polizei geht die Meldung ein, dass am Kornmarktplatz in Bregenz am Rande der Pride Parade ein Mann mit einer Schusswaffe gesehen wurde und mehrere Schüsse gefallen seien. Sofort eilen mehrere Streifen der Polizei an den Vorfallsort.

Patronenhülsen gefunden

Zu Beginn gibt es noch widersprüchliche Aussagen von Passanten, da manche die Schüsse für Knallkörper gehalten haben. Da aber Patronenhülsen gefunden werden und mehrere Augenzeugen von einem Mann mit Schusswaffe berichten, beginnen die Beamten umgehend mit der Fahndung nach dem vermeintlichen Schützen.

Jugendlicher angehalten

Bereits kurze Zeit später können die Polizisten aufgrund der Personenbeschreibung einen 16-Jährigen im Nahbereich des Kornmarktplatzes anhalten. Der Jugendliche zeigt sich uneinsichtig und verweigert jede Aussage. Auch die Waffe kann nicht bei ihm festgestellt werden, allerdings wurde er von Augenzeugen identifiziert

Anzeige und Waffenverbot

Der junge Mann wird von der Polizei zur Vernehmung mit auf die Dienststelle genommen. In erster Konsequenz wird ein Waffenverbot ausgesprochen, weitere Anzeigen folgen.

Hintergründe noch unklar

Zu den Hintergründen warum der Jugendliche die Schüsse abgefeuert hat, laufen die Ermittlungen, bislang hat sich der 16-Jährige dazu nicht geäußert.